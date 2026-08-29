Καταρτίστηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, με την Ένωση να κάνει πρεμιέρα στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στις 8 Σεπτεμβρίου απέναντι στην ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην συνέχεια η ομάδα του Νίκολιτς θα δώσει δύο εκτός έδρας ματς, στις 14 Οκτωβρίου απέναντι στην Σαχτάρ και στις 20 Οκτωβρίου στο Μάντσεστερ κόντρα στην Σίτι.

Στις 4 Νοεμβρίου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την Ρεάλ Μαδρίτης και στις 24 Νοεμβρίου θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Κόμο.

Θα ακολουθήσουν δύο εντός έδρας ματς, με την Γαλατάσαραι στις 8 Δεκεμβρίου και την Ρόμα στις 19 Ιανουαρίου, για να ολοκληρωθεί η League Phase στο Ντόρτμουντ στις 27 Ιανουαρίου με την ομάδα των Καρέτσα και Κωνσταντέλια.