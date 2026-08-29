Ο Ραφαέλ Λεάο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να υπογράψει στη Γαλατασαράι, η οποία είναι μία εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Η τουρκική ομάδα είχε ούτως ή άλλως ένα δυνατό και ακριβό ρόστερ και φροντίζει να το ενισχύσει με την απόκτηση του διεθνή Πορτογάλου εξτρέμ, καθώς τα βρήκε σε όλα τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Μίλαν.

Οι «ροσονέρι» ήθελαν να πουλήσουν τον 27χρονο Λεάο και είπαν το «ναι» στην πρόταση της Γαλατά ύψους 44 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης 20%, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές να φτάνουν στα 12 εκατ. ευρώ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα υπογράψω στη Γαλατασαράι. Ανοίγει ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στο Champions League και μπορούμε να τα πάμε καλά σε αυτή τη διοργάνωση», είπε ο Λεάο πριν πετάξει από Μιλάνο για Κωνσταντινούπολη.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Γαλατά θα γίνει στην Allwyn Arena στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.