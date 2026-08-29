Τέσσερις είναι οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και συγκεκριμένα η ΑΕΚ στο Champions League, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

Έτσι μετά τις κληρώσεις της League Phase των τριών διοργανώσεων το «Football Meets Data», δημοσιοποίησε τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την είσοδο στην 24άδα και στην 8άδα.

Η ΑΕΚ στο Champions League, θα αντιμετωπίσεις τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και ΛΑΣΚ και το «Football Meets Data», δίνει στους «κιτρινόμαυρους» 40,2% πιθανότητες να τερματίσουν εντός της πρώτης 24άδας.

Αντίθετα, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί εντός της πρώτης 8άδας που δίνει απευθείας την πρόκριση στη φάση των «16», με την Ένωση να συγκεντρώνει 3,9%.

🔵 UCL – league phase projection (29 Aug)



📈 Top 8 probabilities:



61% 🇪🇸 Real Madrid

57% 🇩🇪 Bayern München

54% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

53% 🇪🇸 Barcelona

53% 🇫🇷 Paris Saint-Germain

53% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

42% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

33% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

32% 🇮🇹 Internazionale

28% 🇮🇹 Napoli

…



👉… pic.twitter.com/DnAAAt2zOQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026

Φαβορί ο Ολυμπιακός για την 24άδα

Στην League Phase του Europa League, η χώρα μας θα έχει δύο εκπροσώπους, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να δίνουν το «παρών» στη δεύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε, ενώ οι Κρητικοί τις Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Σύμφωνα λοιπόν με το «Football Meets Data», ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα με ποσοστό τις τάξεως του 78,3%, ενώ, το να τερματίσουν εντός της πρώτης 8άδας και να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στους «16» είναι στο 24,7%.

Από την άλλη το να βρεθεί στην 24άδα το σύνολο του Χρήστου Κόντη συγκεντρώνει 7,5% πιθανότητες, ενώ, η οκτάδα είναι στο 0,2%.

[🟠 UEL – league phase projection (29 Aug)]



📈 Top 8 probabilities:



53% 🇮🇹 AC Milan

50% 🇩🇪 Bayer Leverkusen

48% 🇮🇹 Juventus

47% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth

41% 🇪🇸 Real Sociedad

38% 🇪🇸 Celta de Vigo

37% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland AFC

35% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

34% 🇵🇹 Benfica

34% 🇩🇪 1899 Hoffenheim

…



👉… pic.twitter.com/W9bYaMSB2l — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026

Μεγάλο ποσοστό ο Παναθηναϊκός

Τέλος, ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα αντιμετωπίσει τις Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Νόρτζελαντ και το «Football Meets Data» δίνει στους «πράσινους» ποσοστό 82,1% να βρεθούν στην πρώτη 24άδα και 23,5% για την πρώτη 8άδα.