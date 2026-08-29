Τέσσερις είναι οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και συγκεκριμένα η ΑΕΚ στο Champions League, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
Έτσι μετά τις κληρώσεις της League Phase των τριών διοργανώσεων το «Football Meets Data», δημοσιοποίησε τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την είσοδο στην 24άδα και στην 8άδα.
Η ΑΕΚ στο Champions League, θα αντιμετωπίσεις τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και ΛΑΣΚ και το «Football Meets Data», δίνει στους «κιτρινόμαυρους» 40,2% πιθανότητες να τερματίσουν εντός της πρώτης 24άδας.
Αντίθετα, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί εντός της πρώτης 8άδας που δίνει απευθείας την πρόκριση στη φάση των «16», με την Ένωση να συγκεντρώνει 3,9%.
🔵 UCL – league phase projection (29 Aug)— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
61% 🇪🇸 Real Madrid
57% 🇩🇪 Bayern München
54% 🏴 Arsenal
53% 🇪🇸 Barcelona
53% 🇫🇷 Paris Saint-Germain
53% 🏴 Liverpool
42% 🏴 Manchester City
33% 🏴 Manchester United
32% 🇮🇹 Internazionale
28% 🇮🇹 Napoli
…
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Φαβορί ο Ολυμπιακός για την 24άδα
Στην League Phase του Europa League, η χώρα μας θα έχει δύο εκπροσώπους, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να δίνουν το «παρών» στη δεύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε, ενώ οι Κρητικοί τις Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά.
Σύμφωνα λοιπόν με το «Football Meets Data», ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα με ποσοστό τις τάξεως του 78,3%, ενώ, το να τερματίσουν εντός της πρώτης 8άδας και να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στους «16» είναι στο 24,7%.
Από την άλλη το να βρεθεί στην 24άδα το σύνολο του Χρήστου Κόντη συγκεντρώνει 7,5% πιθανότητες, ενώ, η οκτάδα είναι στο 0,2%.
[🟠 UEL – league phase projection (29 Aug)]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
53% 🇮🇹 AC Milan
50% 🇩🇪 Bayer Leverkusen
48% 🇮🇹 Juventus
47% 🏴 Bournemouth
41% 🇪🇸 Real Sociedad
38% 🇪🇸 Celta de Vigo
37% 🏴 Sunderland AFC
35% 🏴 Crystal Palace
34% 🇵🇹 Benfica
34% 🇩🇪 1899 Hoffenheim
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Μεγάλο ποσοστό ο Παναθηναϊκός
Τέλος, ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα αντιμετωπίσει τις Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Νόρτζελαντ και το «Football Meets Data» δίνει στους «πράσινους» ποσοστό 82,1% να βρεθούν στην πρώτη 24άδα και 23,5% για την πρώτη 8άδα.
[🟢 UECL – league phase projection (29 Aug)]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
61% 🏴 Brighton & Hove Albion
57% 🇮🇹 Atalanta
51% 🇫🇷 AS Monaco
50% 🇵🇹 Sporting Braga
46% 🇩🇪 SC Freiburg
44% 🇩🇰 FC København
43% 🇩🇰 FC Midtjylland
38% 🇷🇸 Crvena zvezda
38% 🇪🇸 Getafe
37% 🇳🇱 FC Twente
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