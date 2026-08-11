Η ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ οδήγησε στην αναβολή των αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα, ενώ η CONMEBOL ανέβαλε και δύο αναμετρήσεις στις διασυλλογικές διοργανώσεις.

Η Liga Dimayor ανακοίνωσε πως όλα τα παιχνίδια επαγγελματικού ποδοσφαίρου που ήταν προγραμματισμένα στην Κολομβία αυτή την εβδομάδα δεν θα διεξαχθούν, μετά τον μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στη δυτική πλευρά της χώρας.

Παράλληλα, οι 36 επαγγελματικοί σύλλογοι της Κολομβίας καλούνται να διαθέσουν τους διαθέσιμους πόρους και τα μέσα τους, προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες βοήθειας προς τους πληγέντες και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η CONMEBOL αποφάσισε την αναβολή δύο αγώνων κολομβιανών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις της.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της Ντεπόρτες Τολίμα με την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε από τον Ισημερινό για το Copa Libertadores, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, 11 Αυγούστου. Αναβλήθηκε επίσης το παιχνίδι της Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε με τη Ρίβερ Πλέιτ για το Copa Sudamericana, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής θα ανακοινώσει σε μεταγενέστερο χρόνο τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής, καθώς και τις έδρες των δύο αναμετρήσεων.