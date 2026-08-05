Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Γιάγκουσιτς αλλά δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την πρόκριση στα play off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο ματς με τον αέρα του φαβορί και πίεσαν από νωρίς, πλησιάζοντας στο γκολ με τους Ραστόντερ και Τσιριβέγια στα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε την κατοχή της μπάλας, είχε τον έλεγχο και έψαχνε το γκολ, με τους Βούλγαρους, από την άλλη πλευρά, να φαίνονται για πρώτη φορά στο 19′ με το σουτ του Μέγιερ από το ύψος της περιοχής που έφυγε λίγο άουτ.

Το «τριφύλλι» πέτυχε, τελικά, αυτό που ήθελε στο 21′, όταν ο Αντίνο έκανε ωραία τη σέντρα από αριστερά και ο Γιάγκουσιτς βρήκε και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά με κεφαλιά, κάνοντας το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός είχε, πλέον, το προβάδισμα και προσπάθησε να… χτίσει πάνω σε αυτό, πλησιάζοντας στο δεύτερο γκολ στο 26′ με το τρομερό σουτ του Ντε Φράι, ο Μαρίνοφ όμως κατάφερε να αποκρούσει εντυπωσιακά και να παραχωρήσει κόρνερ.

Όπως και να έχει, το παιχνίδι πήγαινε καλά για τους «πράσινους», στο 31′ όμως τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς μετά το γύρισμα από δεξιά η μπάλα πέρασε από όλους και ο Ρούσεφ σκόραρε από κοντά για το 1-1.

Εξέλιξη που επηρέασε ψυχολογικά την ομάδα του Νίστρουπ, με συνέπεια να μην καταφέρει να γίνει ξανά απειλητική μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σε αντίθεση με την ΤΣΣΚΑ που είχε στο 39′ ένα καλό μακρινό σουτ του Μασιέλ που έφυγε λίγο άουτ.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης το «τριφύλλι» είχε ευκαιρία με τον Ραστόντερ αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό, με την ελληνική ομάδα να έχει κατοχή μπάλας και τους φιλοξενούμενους να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 58′, όταν ο Ρούσεφ έφυγε στην κόντρα και βγήκε τετ α τετ αλλά ο Πένια απέκρουσε και κράτησε το 1-1.

Στο 60′ ο Νίστρουπ έκανε την πρώτη του αλλαγή βγάζοντας τον Πελίστρι για να βάλει τον Ταμπόρδα και λίγα λεπτά, στο 67′, συνέχισε με άλλες δύο: Έξω οι Καμαρά και Αντίνο, μέσα οι Τσέριν και Ζαρουρί. Το γεγονός ότι έκανε αλλαγές ο Δανός προπονητής, όμως, δεν σημαίνει ότι άλλαξε και η εικόνα του παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε αλλά δεν μπορούσε να γίνει πραγματικά επικίνδυνος, σε αντίθεση με την ΤΣΣΚΑ που στο 82′ είχε δοκάρι σε τρομερό σουτ του Γκάσεβιτς εκτός περιοχής. Έτσι, το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος, με αποτέλεσμα η ρεβάνς της Σόφιας, την επόμενη εβδομάδα, να παίρνει τον χαρακτήρα… τελικού για τους «πράσινους».

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας (85′ Κάτρης), Φαν Ντρόγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Καμαρά (67′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Πελίστρι (60′ Ταμπόρδα), Αντίνο (67′ Ζαρουρί), Γιάγκουσιτς (85′ Κοντούρης), Ραστόντερ.

ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (73′ Φράνκο), Ζεμζεμί, Ρούσεφ, Μέιερ, Ίλιεφ (66′ Ντιαλό).