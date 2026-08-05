Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Πάκσι παρατάσσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον Παναθηναϊκό στον πρώτο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Οι «πράσινοι», με τη συμπαράσταση των οπαδών τους, θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off ώστε να πλησιάσουν στη League Phase και ο Νίστρουπ έκανε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς, με αντίπαλο την Πάκσι.

Κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού θα είναι ο Πένια, με τους Τσάπρα και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας, ενώ οι στόπερ είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν.

Από εκεί και πέρα, στο κέντρο θα είναι οι Καμαρά και Τσιριβέγια, με τον Γιάγκουσιτς πιο μπροστά σε επιτελικό ρόλο, ενώ οι Πελίστρι και Αντίνο και θα είναι στα άκρα της επίθεσης, ως στηρίγματα του προωθημένου Ραστόντερ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Φαν Ντρόγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ.

Στον πάγκο είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος και Μπινιάρης.