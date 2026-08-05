Συγκίνηση επικράτησε στο ΟΑΚΑ καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και χειριστές πυροσβεστικών ελικοπτέρων, πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, το κλίμα όμως πριν την έναρξη δεν ήταν καθόλου πανηγυρικό αλλά φορτισμένο.

Ο λόγος ήταν η ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών πυροσβεστικών ελικοπτέρων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, μάλιστα, φώναξαν «Αθάνατοι» για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και συνθήματα κατά της πολιτείας.