Ο Σωτήρης Νίνης ανέλυε σε ζωντανή σύνδεση στον ΣΚΑΙ το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, όταν βρέθηκε ξαφνικά στο… βεληνεκές των μπεκ του ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Βούλγαρους με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στα play off και ο παλαίμαχος άσος της ομάδας μιλούσε σε ζωντανή σύνδεση στον ΣΚΑΙ αναλύοντας τον αγώνα.

Εκείνη την ώρα, όμως, έπρεπε να πέσει και λίγο νερό στον αγωνιστικό χώρο, με τα μπεκ να… σημαδεύουν και τον Νίνη, ο οποίος αντιμετώπισε με χαμόγελο το γεγονός ότι έγινε λούτσα.

Με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες πάντως, τη ζέστη που επικρατεί, μάλλον ευχάριστο ήταν αυτό το απρόοπτο.