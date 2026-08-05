Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Γιάγκουσιτς (21′) και Ρούσεφ (31′).

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πάρουν την κατοχή της μπάλας για να κάνουν το παιχνίδι τους και τελικά δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ.

Στο 21ο λεπτό ο Αντίνο έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ωραία ήταν και η κεφαλιά του Γιάγκουσιτς, ο οποίος βρήκε και πάλι δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε να χτίσει πάνω στο προβάδισμα και πλησίασε στο δεύτερο γκολ με τον Ντε Φράι, δεν το πέτυχε όμως και στο 31′ ήρθε η απάντηση των Βούλγαρων: Γύρισμα από δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Ρούσεφ έκανε από κοντά το 1-1.