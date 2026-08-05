Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Πέμπτη (6/8) την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για τους Βέλγους αλλά και για τις μεταγραφές των Δημήτρη Γιαννούλη και Τομ Λουσέ.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off ώστε να πλησιάσουν στη League Phase της διοργάνωσης και ο Ιταλός τεχνικός είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το τι ματς περιμένει και πώς βλέπει την ομάδα: «Είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις ένα ματς στην Ευρώπη. Θα είναι ένα σκληρό ζευγάρι, ισορροπημένο ματς και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας και να πάρουμε πλεονέκτημα για την πρόκριση».

Για τα μεταγραφικά και τη συμφωνία για την απόκτηση του Γιαννούλη: «Αν επιτευχθεί το deal θα είναι σπουδαίο. Είναι γρήγορος παίκτης και θα δώσει ποιότητα στην ομάδα».

Για το γεγονός ότι η Άντερλεχτ δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα: «Γνωρίζω ότι δεν θα προπονηθούν εδώ. Εγώ θέλω να προπονηθεί η ομάδα στο Βέλγιο, στο γήπεδο που θα γίνει το ματς. Δεν αγχώνομαι για το αν κατασκοπεύουν. Και στην Πολωνία προπονηθήκαμε στο γήπεδο που έγινε ο αγώνας και δεν ανησυχούσα αν θα μας κατασκοπεύσουν.

Η Άντερλεχτ άλλαξε προπονητή κι έχει διαφορά η ανάλυση που κάναμε. Έχει εμπειρία στο πως επιτίθεται και αμύνεται. Είναι ισορροπημένη ομάδα. Και οι δύο ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες, έχουν εμπειρία, αλλά και ορισμένα στοιχεία που θέλουν βελτίωση».

Για το πρόβλημα το Ζίβκοβιτς και τον Λουσέ: «Ο Ζίβκοβιτς είναι καλά και λογικά θα παίξει. Ο Λουσέ παίζει κυρίως box to box, γι’ αυτή τη θέση τον πήραμε, αλλά έχει ικανότητες να παίξει και σε άλλες θέσεις. Δεν σταματάει να τρέχει στο γήπεδο, θα δώσει ταχύτητα κι ενέργεια. Είμαστε χαρούμενοι για την απόκτησή του και είναι στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε καλή επιλογή».

Για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα: «Η στήριξη στο ματς με τη Ντιναμό ήταν φοβερή και δεν έχω αμφιβολία ότι και με την Άντερλεχτ θα είναι εκπληκτική η ατμόσφαιρα. Αυτό που έχω δει είναι ότι και στα δύο ματς δεν ξεκινήσαμε καλά. Πρέπει να παίζουμε πιο δυνατά και είναι δεδομένο ότι έχουμε πολλή δουλειά για να γίνουμε όπως θέλουμε».

Για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη: «Μου αρέσει η Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω τη ζωή στην πόλη. Μοναδικό πρόβλημα η ζέστη, αλλά είναι καλοκαίρι. Ελληνικά έχω μάθει λίγες λέξεις. Στο σχολείο έκανα αρχαία ελληνικά, αλλά είναι διαφορετικά από τη σύγχρονη γλώσσα. Να μου κάνετε την ερώτηση στο τέλος της σεζόν και ίσως να απαντήσω στα ελληνικά».