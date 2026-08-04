Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (5/8) την ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και ο Ανδρέας Τεττέη έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς τα play off πλησιάζοντας κι άλλο στη League Phase της διοργάνωσης και δεν υπολογίζουν στον διεθνή Έλληνα επιθετικό, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής.

Πλην του Τεττέη, δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο νεοαποκτηθείς Κινγκς Κάνγκουα καθώς αγωνίστηκε με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από τη League Phase κι έπειτα, αν φυσικά το «τριφύλλι» φτάσει εκεί.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον πρώτο αγώνα με τους Βούλγαρους ολοκληρώθηκε με την απογευματινή προπόνηση της Τρίτης (4/8) και μετά το τέλος της ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.