Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, επιβεβαιώνοντας και την απουσία του Ανδρέα Τετέι. Ο Δανός τεχνικός εξήγησε τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το βήμα πρόκρισης, στάθηκε στα όσα πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του κόντρα στην ΤΣΣΚΑ για τον 3ο προκριματικό του Conference League.

Για το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι:

«Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα παιχνίδια σε δύο μέρη. Αρχικά δεχθήκαμε δύο γκολ που δεν έπρεπε να δεχθούμε και έκαναν τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στα τελευταία 20 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από τη πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα. Αύριο θα έχουμε 6-7 νέους παίκτες σε σχέση με πέρυσι. Βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας για να τα πάμε καλύτερα. Στα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όλες οι ομάδες στα προκριματικά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να περάσουν. Εμείς είμαστε φαβορί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη».

Τι σκέφτεται να διαμορφώσει ο προπονητής για να διασπάσει την καλά κλειστή άμυνα της ΤΣΣΚΑ;

«Δεν προβληματίζομαι. Αν είχα τέτοιο προβληματισμό δεν θα ήμουν σε μία τόσο υψηλού επιπέδου ομάδα. Δεν έχουμε περιθώριο λάθους. Με την Πάκσι δεν κρατήσαμε τη μπάλα πολύ, τώρα πρέπει να την κρατήσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες στο επιθετικό τρίτο. Δεν συμφωνώ ότι είναι αμυντικογενής ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948. Ξέρουν να επιτίθενται καλά. Κι οι ελληνικές ομάδες ξέρουν να επιτίθενται καλά. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Τι πρέπει να προσέξει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός;

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τόσο εύκολα φάσεις. Το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάκσι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι παρόμοια με την Πάκσι, παίζουν με σέντρες, έχουν έναν καλό επιθετικό. Αλλά όλα εναπόκεινται σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για το αν θα είναι διαθέσιμος ο Τετέι που έχει ίωση και πότε θα είναι έτοιμος ο Κρίστιανσεν:

«Ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός. Σε 2-3 εβδομάδες πιστεύω θα έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους».

Για το ποιον έχει στο μυαλό του για φορ:

«Ο Ραστόντερ σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι, άρα μάλλον θα παίξει. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης, ήταν καλός στην Πάκσι και εντός και εκτός. Θα πρέπει να παίξει καλά και τα 90 λεπτά, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν να σκοράρουν, ίσως να μην είναι σέντερ φορ, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είχαμε δυσκολίες. Ο Παντελίδης έπαθε δυστυχώς έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ίνγκασον εκτός για όλη την σεζόν. Ο Καλάμπρια είναι εκτός για λίγο καιρό. Ο Τετέι είναι άρρωστος. Αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτά και τα καταλαβαίνω. Κάθε προπονητής θέλει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αύριο για να πάρουμε το αποτέλεσμα».