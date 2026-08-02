Η ΑΕΚ ενημέρωσε τον Τζέιμς Πένραϊς, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μπέρνλι, ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι θα προχωρήσει στην απόκτηση αριστερού μπακ.

Η Ένωση, ως γνωστόν, είναι σε συζητήσεις με τον Φίλιπ Κόστιτς τις τελευταίες μέρες και ενδεχόμενη απόκτησή του θα φέρει αλλαγές στο ρόστερ, καθώς θα πρέπει να αποχωρήσει κάποιος αριστερός μπακ. Και δεν θα είναι ο Πήλιος αυτός που θα πρέπει να φύγει αλλά ο Πένραϊς.

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει ενημερώσει τον μάνατζερ του Σκωτσέζου ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και πως θα πρέπει να βρει ομάδα, καθώς παραχωρείται είτε με πώληση είτε με δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα με τους Άγγλους, ο Πένραϊς αποτελεί στόχο της Μπέρνλι και τα προσεχή 24ωρα το θέμα θα ξεκαθαρίσει, με την απόφαση της ΑΕΚ να τον παραχωρήσει να σημαίνει πως είναι σίγουρη η απόκτηση αριστερού μπακ-χαφ. Μένει να φανεί αν αυτός θα είναι ο Κόστιτς ή κάποιος άλλος.