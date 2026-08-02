Με δύο γκολ του Πήλιου και ένα του Γιόβιτς, η ΑΕΚ, η οποία είχε ευκαιρίες και για μεγαλύτερο σκορ, νίκησε με 3-0 τη Σιντ Τρούιντεν στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν την επιστροφή στην Ελλάδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε θέση βασικού στον Μάγερ και είδε την ομάδα του να παίρνει από το ξεκίνημα την πρωτοβουλία των κινήσεων, να κάνει το παιχνίδι της και να βάζει βάσεις νίκης από το πρώτο 20λεπτο.

Στο 7′ ο Μαρίν έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά για τον Πήλιο που μπήκε στην περιοχή και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση κάνοντας το 1-0, για να ακολουθήσει στο 18′ το 2-0 από τον ίδιο παίκτη, μετά την ασίστ του Κοϊτά στην αντεπίθεση.

Ο Πήλιος θα μπορούσε να κάνει χατ-τρικ στο 37′ αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα μετά το σουτ εντός περιοχής, στο 39′ έχασε καλή ευκαιρία ο Κοϊτά και τελικά στο 41′ ήρθε το 3-0: Ωραία μπαλιά του Μάγερ για τον Ρότα, εκείνος έκανε το γύρισμα για τον Γιόβιτς και ο Σέρβος φορ άδειασε ωραία τον αντίπαλό του και με πλασέ βρήκε δίχτυα.

Η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο ξεκίνημα της επανάληψης ψάχνοντας το τέταρτο γκολ, στη συνέχεια όμως ο Νίκολιτς άρχισε τις αλλαγές, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και το 3-0 παρέμεινε ως το τέλος, αφού το δυνατό σουτ του Ζίνι στο 78′ ήταν άστοχο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος (77′ Πένραϊς), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (77′ Μάνταλος), Μαρίν, Μάγερ (65′ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (65′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (65′ Ζίνι).