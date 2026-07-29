Βγήκε το πρόγραμμα του συλλόγου του ΠΑΟΚ για την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης του Eurocup τη σεζόν 2026-27.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ξεκινάει τις υποχρεώσεις της, εντός έδρας κόντρα στη Μανρέσα στις 30/9, 20:00. Ο ΠΑΟΚ θα έχει να παίξει 14 αγώνες.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Eurocup
1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μανρέσα (30/9, 20:00)
2η αγωνιστική: Μονακό – ΠΑΟΚ (6/10, 19:30)
3η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ (13/10)
4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ουλμ (21/10, 20:00)
5η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ (27/10, 19:00)
6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ρόμα Μπάσκετ (4/11, 20:00)
7η αγωνιστική: Μπαλκάν Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ (10/11, 19:00)
8η αγωνιστική: Μανρέσα – ΠΑΟΚ (18/11, 20:30)
9η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μονακό (8/12, 20:00)
10η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις (16/12, 20:00)
11η αγωνιστική: Ουλμ – ΠΑΟΚ (23/12, 19:00)
12η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ (29/12, 20:30)
13η αγωνιστική: Ρόμα Μπάσκετ – ΠΑΟΚ (6/1, 20:00) — Εκτός
14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπαλκάν Μπότεβγκραντ (13/1, 20:00)