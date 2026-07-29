Βγήκε το πρόγραμμα του συλλόγου του ΠΑΟΚ για την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης του Eurocup τη σεζόν 2026-27.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ξεκινάει τις υποχρεώσεις της, εντός έδρας κόντρα στη Μανρέσα στις 30/9, 20:00. Ο ΠΑΟΚ θα έχει να παίξει 14 αγώνες.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Eurocup

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μανρέσα (30/9, 20:00)

2η αγωνιστική: Μονακό – ΠΑΟΚ (6/10, 19:30)

3η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ (13/10)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ουλμ (21/10, 20:00)

5η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ (27/10, 19:00)

6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ρόμα Μπάσκετ (4/11, 20:00)

7η αγωνιστική: Μπαλκάν Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ (10/11, 19:00)

8η αγωνιστική: Μανρέσα – ΠΑΟΚ (18/11, 20:30)

9η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μονακό (8/12, 20:00)

10η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις (16/12, 20:00)

11η αγωνιστική: Ουλμ – ΠΑΟΚ (23/12, 19:00)

12η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ (29/12, 20:30)

13η αγωνιστική: Ρόμα Μπάσκετ – ΠΑΟΚ (6/1, 20:00) — Εκτός

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπαλκάν Μπότεβγκραντ (13/1, 20:00)