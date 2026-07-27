Ο Μεχντί Ταρέμι εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές της Βάσκο Ντα Γκάμα για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με το όνομά του να κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στα κορυφαία Μέσα της Βραζιλίας.

Το ενδιαφέρον της ιστορικής ομάδας ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από σχετικό δημοσίευμα του ESPN, σύμφωνα με το οποίο ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά για την κορυφή της επίθεσης. Η Βάσκο αναζητά έναν ποιοτικό φορ με βαρύ βιογραφικό, χωρίς ωστόσο να έχει περιοριστεί σε μία μόνο επιλογή.

Η υπόθεση του Ταρέμι έχει ήδη λάβει μεγάλη δημοσιότητα στη Βραζιλία και γενικότερα στη Λατινική Αμερική, καθώς μαζί με τον έμπειρο στράικερ του Ολυμπιακού απασχολούν και άλλοι δύο υποψήφιοι. Πρόκειται για τον Ουρουγουανό Λουτσιάνο (Λούτσο) Ροντρίγκες και τον Τζον Γιεμπόα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο βασικός στόχος της Βάσκο. Παρ’ όλα αυτά, τα βραζιλιάνικα ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι η περίπτωσή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που καθιστά πιο ρεαλιστικές τις λύσεις των Ταρέμι και Ροντρίγκες.

Όπως αναφέρει το ESPN, η διοίκηση της Βάσκο συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας του Πέδρο Εμάνουελ με την απόκτηση ενός σέντερ φορ, έχοντας στη λίστα αξιολόγησης τον Μεχντί Ταρέμι και τον Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Για τον 34χρονο Ιρανό σημειώνεται πως αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, ενώ η σημαντικότερη περίοδος της καριέρας του ήταν η τετραετία του στην Πόρτο (2020-2024), όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του πορτογαλικού πρωταθλήματος.