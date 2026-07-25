Ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει ήδη μια προσφορά της Ρίβερ Πλέιτ για την παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ωστόσο σύμφωνα με τους Αργεντίνους η ομάδα του Μπουένος Άιρες επανήλθε με νέα πρόταση.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή η Ρίβερ πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τον παίκτη, με τις διαφορές πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι ελάχιστες.
«Κλειδί είναι η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, με την συμφωνία να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.
🚨{EXCLUSIVO} #River acercó posturas por “Pancho” Ortega.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 24, 2026
📌Las diferencias con #Olimpiacos 🇬🇷 son cada vez menores
📍Es clave la postura y el deseo del jugador de ponerse la banda roja pic.twitter.com/HOSPL85dC3
Πριν από μερικές μέρες οι Αργεντίνοι είχαν αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει μίνιμουμ το ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο είχε δαπανήσει για να αποκτήσει τον Ορτέγκα από τη Βελέζ, η οποία διατηρεί και 10% ποσοστό.
🚨💰 EL DETALLE QUE #RIVER DEBERÁ TENER EN CUENTA POR FRANCISCO ORTEGA.— Banda Roja (@BandaRoja_) July 14, 2026
🇬🇷 Olympiakos pretende recuperar gran parte de los €4,2 millones que pagó por el lateral en 2023.
📌 Además, Vélez conserva un 10% de plusvalía sobre una futura venta, por lo que la negociación no será… pic.twitter.com/BAaM7KONgV