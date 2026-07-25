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Ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει ήδη μια προσφορά της Ρίβερ Πλέιτ για την παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ωστόσο σύμφωνα με τους Αργεντίνους η ομάδα του Μπουένος Άιρες επανήλθε με νέα πρόταση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή η Ρίβερ πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τον παίκτη, με τις διαφορές πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι ελάχιστες.

«Κλειδί είναι η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, με την συμφωνία να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Πριν από μερικές μέρες οι Αργεντίνοι είχαν αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει μίνιμουμ το ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο είχε δαπανήσει για να αποκτήσει τον Ορτέγκα από τη Βελέζ, η οποία διατηρεί και 10% ποσοστό.