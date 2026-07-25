Ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει ήδη μια προσφορά της Ρίβερ Πλέιτ για την παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ωστόσο σύμφωνα με τους Αργεντίνους η ομάδα του Μπουένος Άιρες επανήλθε με νέα πρόταση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή η Ρίβερ πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τον παίκτη, με τις διαφορές πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι ελάχιστες.

«Κλειδί είναι η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, με την συμφωνία να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

🚨{EXCLUSIVO} #River acercó posturas por “Pancho” Ortega.



📌Las diferencias con #Olimpiacos 🇬🇷 son cada vez menores



📍Es clave la postura y el deseo del jugador de ponerse la banda roja pic.twitter.com/HOSPL85dC3 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 24, 2026

Πριν από μερικές μέρες οι Αργεντίνοι είχαν αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει μίνιμουμ το ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο είχε δαπανήσει για να αποκτήσει τον Ορτέγκα από τη Βελέζ, η οποία διατηρεί και 10% ποσοστό.