Στους Φιλαδέλφεια Σίξερς θα αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς», αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Λέικερς μετά από οκτώ χρόνια και επέλεξε τους Σίξερς για να συνεχίσει την καριέρα του.

Η υπογραφή συμβολαίου με την ομάδα της Πενσιλβάνια για την επόμενη διετία, θα του αποφέρει 8 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, ο ΛεΜπρόν έχει σκοπό να αγωνιστεί για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ και με τους Σίξερς θα κυνηγήσει το πέμπτο τίτλο της καριέρας του.

Την περσινή σεζόν ο Τζέιμς αγωνίστηκε σε 60 αγώνες της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ έχοντας 20.9 πόντους, 7.2 ασίστ και 6.1 ριμπάουντ.