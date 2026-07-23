Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε σοβαρό πρόσωπο στην Ουγγαρία, επικρατώντας με 2-1 της Πάκσι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πολλές χαμένες ευκαιρίες οι Πράσινοι, θα μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Από τα πρώτα λεπτά, οι Ούγγροι προσπάθησαν να επιβάλουν δυνατές μονομαχίες, όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανταποκρίθηκαν και ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τις πρώτες σημαντικές στιγμές. Στο 8’ τόσο ο Γιάγκουσιτς όσο και ο Αντίνο δεν κατάφεραν να σκοράρουν, καθώς τα σουτ τους σταμάτησαν πάνω στους αμυντικούς.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν, με τον Τεττέη να δοκιμάζει το πόδι του στο 25’ και τον Αντίνο να αστοχεί με κεφαλιά στο 38’. Ένα λεπτό αργότερα ήρθε το γκολ. Ύστερα από υποδειγματική ανάπτυξη, ο Ζαρουρί έκανε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και ο Βας, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Αντίνο δημιούργησε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, με τον Τεττέη να μην καταφέρνει να βρει στόχο, ενώ το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με νέα χαμένη στιγμή για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Τεττέη πλάσαρε άουτ από πλεονεκτική θέση στο 49’.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 56’, όταν μετά από σωστή κυκλοφορία της μπάλας, ο Αντίνο βρέθηκε μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε ιδανικά για το 0-2.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να χάνει σημαντικές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» οριστικά το παιχνίδι. Ο Κόβατσικ σταμάτησε εντυπωσιακά τον Τεττέη στο 58’, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Γιάγκουσιτς έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω σε τετ α τετ. Στο 64’ ο Μπόντε σημάδεψε το δοκάρι σε μία φάση που προηγήθηκε επιθετικό φάουλ πάνω στον Πένια.

Οι αλλαγές της Πάκσι έδωσαν μεγαλύτερη επιθετική ένταση στους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να μειώσουν στο 71’. Ο Μπόντε έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ινιάκι Πένια, μειώνοντας σε 1-2.

Το τελικό 2-1 δίνει στον Παναθηναϊκό σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, με την ομάδα του να κρατά πλέον την τύχη στα χέρια της ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (64’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (69’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς, Αντίνο (69’ Παντελίδης), Τεττέη (64’ Ραστόντερ).