Η Βραζιλία ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-0 της Σκωτίας και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του 3ου γκρουπ. Τα δύο γκολ του Βινίσιους έκλεψαν τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς είχε πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ.

Ο έμπειρος επιθετικός επέστρεψε σε επίσημο αγώνα της εθνικής Βραζιλίας ύστερα από 981 ημέρες απουσίας, αφήνοντας πίσω μια δύσκολη περίοδο γεμάτη τραυματισμούς και αμφιβολίες. Ο Κάρλο Αντσελότι τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό, με το κοινό να τον αποθεώνει τόσο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης όσο και τη στιγμή της εισόδου του στον αγώνα.

Με τη συμμετοχή του απέναντι στη Σκωτία, ο Νεϊμάρ κατέγραψε την πρώτη του εμφάνιση στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του, σε μία βραδιά με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπερασπίζομαι την Εθνική Ομάδα για άλλη μια φορά μετά από τρία χρόνια. Σωματικά είμαι καλά. Προφανώς ήταν άσχημο που ήμουν εκτός για αυτές τις μέρες, αλλά δεν ήμουν εντελώς αδρανής. Ήταν ουσιαστικά 25 ημέρες προπόνησης για να φτάσω στους αγώνες σε καλή φόρμα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος, ένα μείγμα συναισθημάτων όταν μπήκα στο παιχνίδι. Ήταν πολύς καιρός μακριά από την Εθνική Ομάδα, όλα πήγαν καλά και κατάφερα να επιστρέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Βραζιλιάνος σταρ στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική ήταν η στήριξη που δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα. Η επιστροφή του με το εθνόσημο, έπειτα από τόσους μήνες απουσίας, αποτέλεσε για τον ίδιο μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή και ένα σημαντικό βήμα για τη συνέχεια της καριέρας του.