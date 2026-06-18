Η υπόθεση του Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς έχει μπει όχι απλά στις ράγες, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Ο νεαρός αμυντικός φαίνεται αποφασισμένος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και με τον τρόπο του ασκεί πίεση στη Σάντεφιορντ, προκειμένου να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κινηθεί μεθοδικά το τελευταίο διάστημα και αυτή τη στιγμή φέρονται να έχουν καταθέσει την καλύτερη πρόταση από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σύλλογο, με τις διαπραγματεύσεις να κινούνται σε λεπτή ισορροπία.

Παρά το γεγονός ότι η νορβηγική ομάδα επικαλείται ενδιαφέρον από ομάδες όπως η Μπόντο Γκλιμτ, η Τουλούζ και η Σέλτικ, στην πράξη καμία από αυτές δεν έχει φτάσει στα οικονομικά επίπεδα του Ολυμπιακού.

Αυτό το δεδομένο ενισχύει σημαντικά τη θέση των Πειραιωτών, οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν το «πάνω χέρι» στο οικονομικό κομμάτι. Ωστόσο, η Σάντεφιορντ συνεχίζει να κρατά σκληρή στάση, προσπαθώντας να ανεβάσει όσο το δυνατόν περισσότερο το τίμημα της μεταγραφής, εκμεταλλευόμενη τόσο το ενδιαφέρον άλλων ομάδων όσο και τη δυναμική του ίδιου του παίκτη.

Εκεί ακριβώς έρχεται να παίξει ρόλο ο Σμαϊλοβιτς. Ο ποδοσφαιριστής δείχνει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να αποχωρήσει και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση προς τη διοίκηση της ομάδας του, χωρίς όμως να έρχεται σε ανοιχτή ρήξη.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις, φτάνοντας έως τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Σάντεφιορντ φέρεται να ζητά 5 έως 5,5 εκατομμύρια. Η διαφορά υπάρχει, αλλά δεν θεωρείται απαγορευτική, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν το «παιχνίδι» των διαπραγματεύσεων.