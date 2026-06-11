Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Η απόλυτη γιορτή, το Μουντιάλ του 2026 ξεκινάει και για 40 ημέρες αναμένεται να καθηλώσει το ποδοσφαιρικό κοινό.

Σε μια διοργάνωση που έχει αρκετές καινοτομίες, τόσο στον τρόπο διεξαγωγής, όσο και στο αγωνιστικό σκέλος, κυρίως σε επίπεδο κανονισμών, οι μεγάλοι αστέρες παραμένουν απόλυτοι πρωταγωνιστές και άπαντες περιμένουν τις μεγάλες τους μοναχίες στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες της εθνικής Γερμανίας όμως, έδειξαν και το ανθρώπινό τους πρόσωπο, προχωρώντας σύμφωνα με το Athletic, σε μια σπουδαία κίνηση. Προσφέρθηκαν να πληρώσουν τα εισιτήρια για τη μετακίνηση των οπαδών τους για το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι του ομίλου τους, απέναντι στο Εκουαδόρ.

Για την ακρίβεια, οργάνωσαν τη δωρεάν μεταφορά τους στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα λάβει χώρα η εν λόγω αναμέτρηση, με τους οπαδούς, να γλιτώνουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, σε περίπτωση που γίνει πράξη το σχέδιο των Γερμανών.

Η μεταφορά τους, υπό κανονικές συνθήκες θα κόστιζε 98 δολάρια, με τον Τζόσουα Κίμιχ και ορισμένους ποδοσφαιριστές, να οργανώνουν μετακίνηση με δωρεάν λεωφορεία, για τους περίπου 4.000 φιλάθλους τους!