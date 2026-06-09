Οι γεωγραφικές αποστάσεις στο συγκεκριμένο Μουντιάλ αποτελούν ένα από τα πιο έντονα ζητήματα συζήτησης, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία η διοργάνωση διεξάγεται σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η επιβάρυνση των εθνικών ομάδων από τα συνεχόμενα ταξίδια, τις μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών πόλεων και τις αλλαγές ζωνών ώρας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την προετοιμασία και τον ρυθμό τους.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Βοσνία, η οποία καλείται να διανύσει σχεδόν 7.500 μίλια στη φάση των ομίλων, ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά φορτία της διοργάνωσης.

Η προετοιμασία της ομάδας του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ θα πραγματοποιηθεί στη Γιούτα, από όπου θα ξεκινήσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, η Βοσνία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο Τορόντο στις 12 Ιουνίου, την Ελβετία στο Λος Άντζελες στις 18 Ιουνίου και το Κατάρ στο Σιάτλ στις 24 του μήνα.

Μένει να φανεί αν αυτή η εξαντλητική διαδρομή θα αποτυπωθεί και στις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας.