Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για τους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» είναι πίσω με 1-0 μετά την ήττα τους στο ΣΕΦ την Τετάρτη (3/6), σε ένα παιχνίδι στο οποίο έγιναν έξαλλοι με τη διαιτησία. Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του για το πρώτο ματς της σειράς τους Σλούκα και Ρογκαβόπουλο και περιμένει να δει αν θα τους έχει για το δεύτερο.

Την Πέμπτη (4/6) οι δύο παίκτες ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα είναι ή όχι σε θα αγωνιστούν στον δεύτερο τελικό, όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο για το «τριφύλλι» προκειμένου να κάνει το 1-1 και να μη βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.

Το αν θα είναι ή όχι στη διάθεση του Αταμάν θα κριθεί την τελευταία στιγμή και από το αν θα αγωνιστούν ή όχι θα κριθούν οι αποφάσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού και για την εξάδα των ξένων.