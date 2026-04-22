Ο Πολ Πογκμπά μίλησε στο vidcast του Ριο Φέρντιναντ και αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες για γτις ικανότητές του.

Στο vidcast του Ριο Φέρντιναντ βρέθηκε ως καλεσμένος ο άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν της Μονακό, Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μεταξύ άλλων μίλησε και για τον Φερνάντες.

Ως προς τον Μπρούνο Φερνάντες ο Πογκμπά μιλώντας στον Φέρντιναντ τόνισε πως ο Πορτογάλος κάνει απίστευτα πράγματα στους «Κόκκινους Διαβόλους» και, αν έπαιζε στη Σίτι, θα ήταν στους 3 υποψήφιους για τη «Χρυσή Μπάλα». «Μπορεί ο Μπρούνο να κάνει περισσότερα από όσα ήδη κάνει τώρα στη Γιουνάιτεντ; Δεν νομίζεις ότι αν ήταν στην άλλη ομάδα, θα ήταν στους 3 κορυφαίους, στους 3 υποψήφιους για την Χρυσή Μπάλα;

Για μένα, αν τον βάλεις στη Σίτι, θα είναι σίγουρα στους 3 (για τη Χρυσή Μπάλα). Με τα στατιστικά, με τη σεζόν που κάνει και με τον τρόπο που παίζει είναι. Αλλά αν δεν νικάς…», ήταν το σχόλιο του Γάλλου.