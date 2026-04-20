Οι διοικητικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με τον Στέφανο Γιουρέλη να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην ΠΑΕ.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της διοικητικής λειτουργίας του συλλόγου, με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής του δομής.

Ο Στέφανος Γιουρέλης έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στον χώρο της διοίκησης και της διαχείρισης οργανισμών, ενώ στο επαγγελματικό του βιογραφικό περιλαμβάνεται και η παρουσία του στο Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Η πορεία του χαρακτηρίζεται από ενασχόληση με σύνθετα projects και οργανωτικές δομές, στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ ενός στελέχους με γνώση στη λειτουργία μεγάλων οργανισμών, την οποία καλείται να αξιοποιήσει πλέον στον νέο του ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η τοποθέτησή του σηματοδοτεί μία νέα σελίδα για την ΠΑΕ σε διοικητικό επίπεδο, με τη διοίκηση να προχωρά σε κινήσεις που αποσκοπούν στη σταθερότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.