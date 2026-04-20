Ο Ροντινέι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αγωνίστηκε για 150ή φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Βραζιλιάνος είχε την ευτυχή συγκυρία στα 150 παιχνίδια του με τη φανέλα των Πειραιωτών να έχει γκολ και νίκη σε ντέρμπι. Συνδύασε αυτό το ορόσημο της καριέρας του με το γκολ που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό.

Ο Ροντινέι αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Ιωνικός – Ολυμπιακός 0-3 για τη Super League και ενώ σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Πειραιά την 1η Οκτωβρίου 2023 στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 0-3. Συνολικά έχει βάλει εννέα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ το σύνολο των 150 αγώνων του μοιράζεται ανάμεσα σε Super League (98), Kύπελλο Ελλάδος (15) και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του συλλόγου (37).