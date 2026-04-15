Παραμονή των αγώνων ρεβάνς για τους προημιτελικούς του Europa Conference League, όπου η ΑΕΚ θα κυνηγήσει μια πολύ μεγάλη ανατροπή επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, η UEFA θυμήθηκε την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε τη σεζόν 2023-24.

Ήταν η σεζόν στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα, σε συλλογικό επίπεδο, που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, νικώντας τη Φιορεντίνα με 1-0, στην παράταση, στον τελικό.

Για να φτάσει, όμως, εκεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απέκλεισε στον προημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας, σε μια ένα δραματικό παιχνίδι που είχε οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Διαδικασία στην οποία έγινε… ήρωας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε αποκρούσει τις εκτελέσεις των Τάντιτς, Ουντέρ και Μπονούτσι, με την UEFA να ανεβάζει στα social media βίντεο με όλα τα πέναλτι των δύο ομάδων.