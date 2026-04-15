Παραμονή των αγώνων ρεβάνς για τους προημιτελικούς του Europa Conference League, όπου η ΑΕΚ θα κυνηγήσει μια πολύ μεγάλη ανατροπή επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, η UEFA θυμήθηκε την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε τη σεζόν 2023-24.
Ήταν η σεζόν στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα, σε συλλογικό επίπεδο, που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, νικώντας τη Φιορεντίνα με 1-0, στην παράταση, στον τελικό.
Για να φτάσει, όμως, εκεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απέκλεισε στον προημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας, σε μια ένα δραματικό παιχνίδι που είχε οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Διαδικασία στην οποία έγινε… ήρωας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε αποκρούσει τις εκτελέσεις των Τάντιτς, Ουντέρ και Μπονούτσι, με την UEFA να ανεβάζει στα social media βίντεο με όλα τα πέναλτι των δύο ομάδων.
Fenerbahçe 🆚 Olympiacos— UEFA Conference League (@Conf_League) April 15, 2026
Penalty shoot-out in the 23/24 quarter-final 🍿#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/13VTrRTPYL