Η Γιουβέντους ετοιμάζεται για ένα από τα πιο φιλόδοξα μεταγραφικά καλοκαίρια της τελευταίας περιόδου, με τη διοίκηση να έχει καταρτίσει ένα αυστηρά δομημένο οικονομικό και αγωνιστικό πλάνο επιστροφής στην κορυφή. Ο αθλητικός σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί προβλέπει συνολικό διαθέσιμο μπάτζετ που μπορεί να φτάσει έως και τα 200 εκατομμύρια ευρώ, υπό προϋποθέσεις που συνδέονται με πωλήσεις παικτών και την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η στρατηγική ενίσχυσης με πέντε ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, ικανούς να αλλάξουν άμεσα την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η παραχώρηση ενός βασικού στελέχους, με τους Κενάν Γιλντίζ και Ουέστον ΜακΚένι να θεωρούνται μη διαθέσιμοι για πώληση, καθώς συγκαταλέγονται στους «πυλώνες» του νέου project.

Η χρηματοδοτική βάση του πλάνου στηρίζεται σε σειρά πιθανών εσόδων από δανεικούς και υπό μεταγραφή ποδοσφαιριστές, όπως οι Γουεά, Γκονζάλες και Λουίζ, ενώ εξετάζονται και επιπλέον πωλήσεις από το ευρύτερο ρόστερ, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα.

Ο προπονητής Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει καθορίσει ξεκάθαρες αγωνιστικές ανάγκες, ζητώντας δύο επιθετικούς, έναν μέσο, έναν αμυντικό και έναν εξτρέμ. Η κατεύθυνση είναι σαφής: άμεση ενίσχυση με παίκτες έτοιμους να προσφέρουν σε υψηλό επίπεδο χωρίς μεταβατική περίοδο προσαρμογής.

Στη μεταγραφική λίστα βρίσκονται ορισμένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Βίκτορ Όσιμεν και Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ εξετάζονται επίσης περιπτώσεις όπως αυτές των Αλισόν, Έντερσον, Ρoύντιγκερ και άλλων παικτών κορυφαίου επιπέδου, με στόχο τη δημιουργία ενός ρόστερ άμεσης ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παίκτες άνω των 30 ετών, καθώς στο Τορίνο εκτιμούν ότι η εμπειρία και η προσωπικότητα μπορούν να καλύψουν τα κενά αστάθειας που παρουσίασε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ενός «έτοιμου» συνόλου, ικανού να διεκδικήσει άμεσα τίτλους.

Παράλληλα, το οικονομικό σκέλος παραμένει αυστηρό, με την ευρωπαϊκή παρουσία να επηρεάζει σημαντικά τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά όχι να ανατρέπει τον βασικό σχεδιασμό. Ακόμη και σε περίπτωση μη εξασφάλισης εισόδου στο Champions League, η Γιουβέντους έχει καταρτίσει εναλλακτικό πλάνο βιώσιμης επένδυσης.

Η νέα εποχή της Γιουβέντους, όπως διαμορφώνεται από τον Κομολί και τον Σπαλέτι, βασίζεται σε έναν συνδυασμό οικονομικής πειθαρχίας και αγωνιστικής φιλοδοξίας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας με άμεση δυναμική πρωταθλητισμού, ικανής να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Serie A και της Ευρώπης.