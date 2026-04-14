Μεταγραφικό στόχο της Μόντσα, η οποία δίνει μάχη για την άνοδο στη Serie A, αποτελεί ο Αλέξης Καλογερόπουλος, το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός, εκ των πρωταγωνιστών στον τελικό του Σούπερ Καπ με αντίπαλο τον ΟΦΗ τον Ιανουάριο, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ιταλικής ομάδας, η οποία τον παρακολουθεί και στους αγώνες της Εθνικής Νέων.

Όπως αναφέρουν Ιταλοί δημοσιογράφοι, η Μόντσα έχει στη λίστα της για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού το όνομα του Καλογερόπουλου, ο οποίος δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30 Ιουνίου και δεν έχει κληθεί από τη διοίκηση για συζητήσεις σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός είχε κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης και το 2020 τον απέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι», με τη φανέλα των οποίων είχε κάνει το ντεμπούτο του σε έναν αγώνα με αντίπαλο τον Άρη στα play off της σεζόν 2020-21, σε ηλικία μόλις 16 ετών.