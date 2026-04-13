Μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να ξεφύγει από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας πήρε η Φιορεντίνα στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 32ης αγωνιστικής της Serie A.
Οι «βιόλα» επικράτησαν με 1-0 της Λάτσιο εντός έδρας με γκολ που πέτυχε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γκόσενς και ξέφυγαν με 8 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη.
Μάλιστα το γκολ ήρθε στην μοναδική τελική φάση που έκανε η Φιορεντίνα στο ματς. Από την άλλη η Λάτσιο πίεσε και προσπάθησε να πετύχει ένα γκολ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Πλέον η Φιορεντίνα είναι στην 15η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Λάτσιο παρέμεινε στην 9η θέση με 44 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 10 Απριλίου
Ρόμα-Πίζα 3-0
Σάββατο 11 Απριλίου
Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3
Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1
Κυριακή 12 Απριλίου
Τζένοα-Σασουόλο 2-1
Πάρμα-Νάπολι 1-1
Μπολόνια-Λέτσε 2-0
Κόμο-Ίντερ 3-4
Δευτέρα 13 Απριλίου
Φιορεντίνα-Λάτσιο 1-0
Επόμενη αγωνιστική (33η):
Παρασκευή 17 Απριλιου
Σασουόλο-Κόμο (19:30)
Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)
Σάββατο 18 Απριλίου
Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)
Νάπολι-Λάτσιο (19:00)
Ρόμα-Αταλάντα (21:45)
Κυριακή 19 Απριλίου
Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)
Βερόνα-Μίλαν (16:00)
Πίζα-Τζένοα (19:00)
Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)
Δεύτερα 20 Απριλίου
Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)