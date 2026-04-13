Μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να ξεφύγει από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας πήρε η Φιορεντίνα στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 32ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «βιόλα» επικράτησαν με 1-0 της Λάτσιο εντός έδρας με γκολ που πέτυχε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γκόσενς και ξέφυγαν με 8 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη.

Μάλιστα το γκολ ήρθε στην μοναδική τελική φάση που έκανε η Φιορεντίνα στο ματς. Από την άλλη η Λάτσιο πίεσε και προσπάθησε να πετύχει ένα γκολ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Πλέον η Φιορεντίνα είναι στην 15η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Λάτσιο παρέμεινε στην 9η θέση με 44 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρόμα-Πίζα 3-0

Σάββατο 11 Απριλίου

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 12 Απριλίου

Τζένοα-Σασουόλο 2-1

Πάρμα-Νάπολι 1-1

Μπολόνια-Λέτσε 2-0

Κόμο-Ίντερ 3-4

Δευτέρα 13 Απριλίου

Φιορεντίνα-Λάτσιο 1-0

Επόμενη αγωνιστική (33η):

Παρασκευή 17 Απριλιου

Σασουόλο-Κόμο (19:30)

Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο 18 Απριλίου

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή 19 Απριλίου

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα 20 Απριλίου

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)