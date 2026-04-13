Τα play off της Super League συνεχίζονται την ερχόμενη Κυριακή (19/4) με τον ΠΑΟΚ να έχει μια ακόμη σημαντική απώλεια, αυτή του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ ο οποίος αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα με ενοχλήσεις, θα υποβληθεί τελικά σε επέμβαση στο μεγάλο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημά του.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως η σεζόν ολοκληρώνεται για τον Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ την φετινή σεζόν με την φανέλα του ΠΑΟΚ έχει 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 5 γκολ και 4 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει και άλλα προβλήματα ενόψει της συνέχειας, καθώς ο Ζίβκοβιτς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και δεν θα προλάβει την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.