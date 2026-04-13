Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) αποφάσισε την άρση του περιορισμού σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές.

Όπως ανακοίνωσε τους επιτρέπει να αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες με τις στολές, τις σημαίες και τους εθνικούς ύμνους τους και η αρχή θα γίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βουδαπέστης το 2027.

Οι αθλητές από τις δύο χώρες έχουν αποκλειστεί από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ένας μικρός αριθμός Ρώσων και Λευκορώσων είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διάφορα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, αλλά ως ανεξάρτητοι και όχι ως εκπρόσωποι των εθνών τους.

Ο Πρόεδρος της World Aquatics, Χουσεΐν Αλ Μουσάλαμ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα τελευταία τρία χρόνια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου και η AQIU (Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου) έχουν βοηθήσει με επιτυχία να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν να παραμείνουν εκτός των αθλητικών αγώνων. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι πισίνες και τα ανοιχτά νερά θα παραμείνουν χώροι όπου αθλητές από όλα τα έθνη μπορούν να συναντηθούν σε ειρηνικό αγώνα».

Από την πλευρά του ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας και επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της, Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ, χαιρέτισε την απόφαση, η οποία δίνει το δικαίωμα στους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνίζονται ισότιμα με τους άλλους.