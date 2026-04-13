Νεκρός έπεσε ο 20χρονος Γκανέζος ποδοσφαιριστής, Ντομινίκ Φριμπόνγκ μετά από ένοπλη επίθεση στο λεωφορείο της ομάδας του, της Μπερεκούμ Τσέλσι, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Γκάνας.

Η επίθεση έγινε την Κυριακή, κατά την επιστροφή της ομάδας από εκτός έδρας παιχνίδι. Η ενημέρωση της ομάδας ανέφερε: «Στον δρόμο μας για το Μπερεκούμ, το λεωφορείο της ομάδας μας δέχθηκε επίθεση από ομάδα ένοπλων ληστών, οι οποίοι μπλόκαραν την δίοδο μας.

Άνδρες με μάσκες μας πυροβόλησαν, με τον οδηγό του λεωφορείου να προσπαθεί να κάνει αναστροφή».

Η Ομοσπονδία της Γκάνας από την πλευρά της με ανακοινωσή της τόνισε: «Βρισκόμαστε σε σοκ και πένθος για την τραγική είδηση του θανάτου του Ντόμινικ Φριμπόνγκ. Ήταν ένα νεαρό ταλέντο, του οποίου η αφοσίωση και το πάθος για το παιχνίδι αντικατόπτριζε το πνεύμα του πρωταθλήματός μας».