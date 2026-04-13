Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη, η απώλεια του οποίου σε ηλικία 59 ετών σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών, με την παρουσία πλήθους κόσμου, αλλά και σημαντικών προσωπικοτήτων του ΠΑΟΚ.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων οι Άγγελος Αναστασιάδης, Γιώργος Τουρσουνίδης, Κώστας Ορφανός και Νίκος Καραγεωργίου.

Στεφάνια απέστειλαν τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ τη δική τους τιμή απέδωσαν επίσης ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, που πρόσφατα ανέλαβε την ομάδα μπάσκετ, καθώς και ο Μάκης Γκαγκάτσης εκ μέρους της ΕΠΟ.

Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές στο τελευταίο «αντίο» προς τον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, με τον αδελφό του και πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Βασίλη Μπορμπόκη, να λυγίζει και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.