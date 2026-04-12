Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι ο Γιούριτσα Γκόλεματς, με την ομάδα των Εμιράτων να ανακοινώνει επίσημα την απομάκρυνση του.

Η βαριά ήττα από την Εφές με 85-69, άφησε την ομάδα εκτός της επόμενης φάσης της Euroleague και έτσι η διοίκηση αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον Σλοβένο τεχνικό.

Η Ντουμπάι ευχαρίστησε τον Γκόλεματς για την προσφορά στον σύλλογο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Στον πάγκο της ομάδας για την αναμέτρηση με την Μπούντουτσνοστ για την ABA League θα βρίσκεται ο Γιαν Σέντιουρτς.