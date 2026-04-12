Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι ο Γιούριτσα Γκόλεματς, με την ομάδα των Εμιράτων να ανακοινώνει επίσημα την απομάκρυνση του.
Η βαριά ήττα από την Εφές με 85-69, άφησε την ομάδα εκτός της επόμενης φάσης της Euroleague και έτσι η διοίκηση αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον Σλοβένο τεχνικό.
Η Ντουμπάι ευχαρίστησε τον Γκόλεματς για την προσφορά στον σύλλογο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Στον πάγκο της ομάδας για την αναμέτρηση με την Μπούντουτσνοστ για την ABA League θα βρίσκεται ο Γιαν Σέντιουρτς.
We would like to thank Coach Jurica for his dedication, professionalism, and commitment during his time with the team.— Dubai Basketball (@dubaibasket) April 12, 2026
Jan Šentjurc will step in as interim head coach for the Buducnost Voli game.