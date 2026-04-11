Ασταμάτητη είναι η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία θέλει τη φετινή σεζόν να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποιώντας μια μεγάλη εμφάνιση μέσα στην Ισπανία νίκησαν την πανίσχυρη, Σαμπαντέλ με 17-12 στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final-4 του Champions League που θα διεξαχθεί στην Μάλτα.

Κορυφαία από την ομάδα του Πειραιά, ήταν η Άμπι Άντριους που πέτυχε πέντε γκολ, ενώ την ακολούθησε η Στεφανία Σάντα με τρία τέρματα.

Τα υπόλοιπα τέρματα του Ολυμπιακού πέτυχαν οι: Τριχά 2, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Σέκουλιτς 2, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1 και Τορνάρου 1.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3

ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ: Γουίλιαμς, Ριμπάνσκα 2, Φαν ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι 1, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.