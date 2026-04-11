Το συμβόλαιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και η Καταλανική ομάδα θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της.

Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον ατζέντη του Πολωνού επιθετικού, για μια ακόμη σεζόν, με μειωμένες αποδοχές.

Σύμφωνα μάλιστα με τους Ισπανούς ο Λεβαντόφσκι φέρεται να επιθυμεί να παραμείνει στην Βαρκελώνη, παρότι έχει προτάσεις από την Μίλαν, την Σικάγο Φάιαρ και ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Λεβαντόφσκι ο οποίος την φετινή σεζόν με την φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει 17 γκολ και 3 ασίστ σε 39 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αναμένεται να δώσει την απαντησή του για το νέο συμβόλαιο στο τέλος Απριλίου.