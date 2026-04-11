Την Μεγάλη Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη, η συνάντηση των Επιταφίων των κεντρικών ναών της πόλης μπροστά από το Δημαρχείο αποτελεί μια όμορφη στιγμή ενότητας και πίστης, με χιλιάδες κόσμου.

Στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή βρίσκεται και η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που συμμετέχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους οι παίκτες και το προπονητικό τιμ να συμμετέχουν στην Ακολουθία της Περιφοράς του Επιταφίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Μάλιστα, οι πολίστες Δημήτρης Σκουμπάκης, Δημήτρης Νικολαϊδης, Δημήτρης Χατζής και Νίκος Καστρινάκης σήκωσαν στους ώμους τους τον Επιτάφιο.

Παρόντες στην Ακολουθία της Περιφοράς του Επιταφίου ήταν o πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, το μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕ, Μιχάλης Κούγκουλος, ο τεχνικός διευθυντής υδατοσφαίρισης ΚΟΕ, Δημήτρης Σελετόπουλος, ο μάνατζερ των εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης, Γιώργος Μαργιούκλας και η Γενική Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής Υδατοσφαίρισης της WORLD AQUATICS, Βούλα Κοζομπόλη.