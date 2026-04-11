Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τους έδωσε ρεπό για σήμερα Μεγάλο Σάββατο και αύριο Κυριακή του Πάσχα.

Έτσι οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη την Δευτέρα του Πάσχα για να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το κομβικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 2η αγωνιστική των play off της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός ο οποίος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, κάνει ήδη τις πρώτες του σκέψεις για τα πρόσωπα και το σχήμα που θα παρατάξει απέναντι στους «πράσινους».

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να πάει στα σίγουρα και να αφήσει το σχήμα με τους δύο φορ, έστω αν και οι Ελ Κααμπί -Ταρέμι δεν έπαιζαν στην ίδια ευθεία και να επιστρατεύσει και πάλι το γνωστό 4-2-3-1 με χαφ ή δεκάρι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο.

Για την θέση του δεκαριού ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται την χρησιμοποίηση του Γιουσούφ Γιαζίτζι. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έχει παίξει αρκετές φορές σε αυτή τη θέση και ο προπονητής του πιστεύει πως μπορεί να τον αξιοποιήσει εκεί ώστε με την ποιότητά του να βοηθήσει στην επιθετική ανάπτυξη.

Η δεύτερη σκέψη είναι η χρησιμοποίηση ενός χαφ και σε αυτή την περίπτωση οι Τσικίνιο και Έσε έχουν πολλές πιθανότητες, με τον Έσε να έχει παίξει σε αυτή τη θέση στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στη νοκ άουτ φάση του Champions League.

Επίσης, ο «ερυθρόλευκος» τεχνικός θα πάρει στα σίγουρα και στα άκρα της επίθεσης χρησιμοποιώντας κλασικούς εξτρέμ, βάζοντας παράλληλα στην εξίσωση και τον Αντρέ Λουίζ, καθώς αναμένεται να του δώσει παιχνίδια για να αποκτήσει ο Βραζιλιάνος ρυθμό και να δείξει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε.

Οι προπονήσεις της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περισσότερο το τοπίο τόσο για το σχήμα, όσο και για τα πρόσωπα που θα εμπιστευτεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.