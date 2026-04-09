Έχει περάσει κάτι περισσότερο από ένας χρόνος από την πρώτη επίσημη παρουσίαση του πρότζεκτ για το NBA Europe (27 Μαρτίου 2025) και πλέον οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι συνεχείς και ιδιαίτερα σημαντικές.

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φενέρμπαχτσε, συνδυάζοντας την παρουσία του εκεί με έναν κύκλο κρίσιμων επαφών με τις διοικήσεις των δύο συλλόγων. Οι συγκεκριμένες ομάδες παραμένουν οι μόνες που δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην υπογραφή επέκτασης, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μετόχους που έχουν ήδη διασφαλίσει τη συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Παράλληλα, καταγράφηκε νέα επικοινωνία μεταξύ NBA και Euroleague, με τις δύο πλευρές να δείχνουν σαφή διάθεση σύγκλισης, αφήνοντας πίσω την απόσταση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον ένα φιλόδοξο σχέδιο συνεργασίας, που αφορά τη δημιουργία μιας κοινής λίγκας, ενδεχομένως ακόμη και από την επόμενη σεζόν, με συμμετοχή 24 ομάδων.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο συνδέεται και με το γεγονός ότι το NBA δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε λεπτομερείς ανακοινώσεις για τη διοργάνωση που είχε προαναγγείλει μαζί με τη FIBA. Η παρουσία του Μπουένο στην κορυφή της Euroleague φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης στις εξελίξεις, καθώς διαθέτει εμπειρία και από τις δύο πλευρές, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχει ήδη εκφραστεί δημόσια με ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο για τον ίδιο όσο και για τη νέα κατεύθυνση της Euroleague.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένονται άμεσα, εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, με το κλίμα πλέον να είναι σαφώς πιο θετικό και τη διάθεση συνεργασίας πιο έντονη από κάθε άλλη φορά. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, καθοριστική εποχή.