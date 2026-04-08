Η Euroleague και το NBA θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη τις επόμενες μέρες και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, όπως είπε ο CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο.

Με το NBA να ετοιμάζεται για… εισβολή στην Ευρώπη μέσω της νέας λίγκας που θα δημιουργήσει από κοινού με τη FIBA και η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28, η Euroleague καλείται να δει το πώς μπορούν να βγουν κερδισμένες όλες οι πλευρές και σε αυτό το πλαίσιο θα λάβει χώρα μια κρίσιμη συνάντηση στην Πόλη τις προσεχείς ημέρες.

Όπως αναφέρει το Athletic, στη συνάντηση θα είναι παρόντες ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, με τον Managing Director του NBA στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργο Αϊβαζόγλου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, με τον Τσους Μπουένο να αναφέρει τα εξής στις δηλώσεις του στο Athletic…

«Πιστεύουμε ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο τραπέζι. Ξέρω τι φέρνει το ΝΒΑ και ξέρω πώς θα ήθελε να λειτουργήσει. Ας συζητήσουμε λοιπόν. Αν βγάζει νόημα όλο αυτό για τις ομάδες, γιατί όχι; Αν βγάζει νόημα, γιατί να μη συζητήσουμε; Και βγάζει νόημα, επιχειρηματικά, μπασκετικά, είναι νωρίς, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω το ΝΒΑ. Εμείς είμαστε ανοιχτό σε κάθε σενάριο

Θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια συζήτηση, με το NBA, με τους επενδυτές, να δούμε τι θα φέρουν στο τραπέζι. Να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό οικοσύστημα για το μπάσκετ, την καλύτερη δυνατή λίγκα.

Γνωρίζω και τους δύο οργανισμούς. Και ξέρω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά μας. Οπότε, αν λέω κάτι, το εννοώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνεργάτες μας, γιατί πρέπει να κερδίσουμε για όλους. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα συμφωνίας, είναι ζήτημα θεωρίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να είναι όλο αυτό επιτυχημένο. Αν δεν είναι, πολύς κόσμος που επενδύει χρόνο και χρήμα, θα χάσει χρήμα και χρόνο. Πιστεύω ότι οι δύο οργανισμοί θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλο».