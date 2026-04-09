Με νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, η ομάδα αντιμετωπίζει τη Χάποελ (09/04, 19:30) στη Σόφια, στοχεύοντας να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της στη Euroleague και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ενώ εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Εβάν Φουρνιέ, Μόντε Μόρις, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.