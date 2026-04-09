Ο Παναθηναϊκός διανύει περίοδο φόρμας, παρότι δεν έχουν λείψει κάποιες μεταπτώσεις στην απόδοσή του. Με το επιβλητικό 93-79 μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, έφτασε τις έξι νίκες στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια και «συγκατοικεί» πλέον στην 6η θέση με ρεκόρ 21-15.

Η εικόνα του στο συγκεκριμένο ματς ήταν εντυπωσιακή: πήρε από νωρίς τον έλεγχο, έκλεισε το ημίχρονο στο +17 και εκτόξευσε τη διαφορά στο +31 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Όσμαν ξεχώρισε με 21 πόντους, ενώ οι Χέιζ-Ντέιβις και Ναν πρόσθεσαν από 12. Συνολικά, έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (68% στα δίποντα, 55% στα τρίποντα) και ξεκάθαρη υπεροχή στα ριμπάουντ.

Το σύνολο του Αταμάν φαίνεται να βρίσκει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Μετά την ήττα από τη Χάποελ (92-88), όπου κατέρρευσε στην τελευταία περίοδο, έβγαλε άμεση αντίδραση και έστειλε σαφές μήνυμα.

Μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει: Βαλένθια εκτός έδρας και Εφές εντός (17/4). Εκτός βρίσκονται οι Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ και Τολιόπουλος.

Η Βαλένθια απάντησε ιδανικά μετά την ήττα-θρίλερ από την Παρτιζάν (110-104), με δύο μεγάλες νίκες απέναντι σε Βίρτους (94-81) και Μιλάνο (102-96). Με ρεκόρ 23-13, συγκατοικεί στη δεύτερη θέση και διατηρεί ισχυρό προβάδισμα.

Κομβικός ο Ρίβερς με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, σουτάροντας 5/5 τρίποντα. Παράλληλα, οι Μπάντιο (15π., 5 ασ.) και Μοντέρο (11π., 8 ασ.) ηγήθηκαν δημιουργικά. Στο δεύτερο ματς, συνδύασαν 45 πόντους, οδηγώντας στην ανατροπή από -11.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ ξεχωρίζει για το βάθος της: 11 παίκτες σκόραραν, με 4 διψήφιους. Κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (38-27) και στις ασίστ (24-19).

Η άμυνα είναι το δυνατό της σημείο (2η σε defensive rating). Είναι 3η σε ασίστ, με έμφαση στην ομαδικότητα και χωρίς εξάρτηση από έναν σταρ. Επιπλέον, το 15/18 εντός έδρας ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Μέχρι τη λήξη της σεζόν, η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει: Παναθηναϊκό εντός σήμερα και Ντουμπάι στο Σαράγεβο (17/4). Εκτός οι Ντε Λαρέα (γκαρντ) και Λόπεθ-Αροστέγκι (γκαρντ).