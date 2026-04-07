Θλίψη προκαλεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος πέθανε την Τρίτη (7/4) σε ηλικία 80 ετών, έχοντας σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες.

Ο σπουδαίος Ρουμάνος προπονητής, πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από την είσοδο του 2026 καθώς είχε μεταφερθεί αρκετές φορές στο νοσοκομείο και τις τελευταίες μέρες τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ της χώρας δεν ήταν αισιόδοξα.

Η αντίστροφη μέτρηση, δυστυχώς, είχε αρχίσει για τον Λουτσέσκου και την Τρίτη (7/4) άφησε την τελευταία του πνοή, με την ανακοίνωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλευόταν, να αναφέρει τα εξής…

«Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βουκουρεστίου ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 8:30 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατος του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους προπονητές και ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984. Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του στην καρδιά τους, ως εθνικό σύμβολο.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!».

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Ντιναμό Βουκουρεστίου, Σπορτούλ και Κορβινούλ Χουνεντοάρα, με την τελευταία να είναι και η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την προπονητή του καριέρα.

Το 1981 ανέλαβε την εθνική Ρουμανίας και παρέμεινε στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού μέχρι το 1986, για να ακολουθήσουν θητείες σε Ντιναμό Βουκουρεστίου, Πίζα, Μπρέσια, Ρετζιάνα, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Ίντερ, Γαλατασαράι, Μπεσίκτας, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, εθνική Τουρκίας, Ντιναμό Κιέβου και ξανά στην εθνική Ρουμανίας.

Η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε ως προπονητής ήταν η Σαχτάρ Ντόνετσκ καθώς έμεινε στον πάγκο της από το 2004 μέχρι το 2016, καταντώντας πολλούς τίτλους εντός των συνόρων αλλά κορυφαία του στιγμή ήταν το κύπελλο UEFA τη σεζόν 2008-09.