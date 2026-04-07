Ο Νέρι Καστίγιο προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας ευχές στον πρώην προπονητή του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, αλλά ταυτόχρονα εκφράζοντας και ένα προσωπικό παράπονο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Τις τελευταίες ημέρες, συγγενικά του πρόσωπα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του, ενώ δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του. Ανάμεσά τους και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ταξίδεψε εσπευσμένα στη Ρουμανία το βράδυ της Κυριακής (5/4), αμέσως μετά την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (0-0).

Την Τρίτη 7 Απριλίου αναμένεται νέα αξιολόγηση της κατάστασής του από τους γιατρούς, με το ενδεχόμενο χρήσης ECMO (εξωσωματικής οξυγόνωσης μεμβρανών) να βρίσκεται στο τραπέζι. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μέθοδο υποστήριξης, η οποία εφαρμόζεται όταν η καρδιά ή οι πνεύμονες δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν επαρκώς.

Μεταξύ όσων θέλησαν να του στείλουν μήνυμα ήταν και ο Καστίγιο. Ο Μεξικανός, που σήμερα είναι 41 ετών, ανάρτησε φωτογραφία του άλλοτε προπονητή του στη Σαχτάρ, όπου είχε μεταγραφεί από τον Ολυμπιακό έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Copa America. Στο μήνυμά του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι χάρηκε που ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε άμεσα κοντά στον πατέρα του.

Ωστόσο, ο πρώην επιθετικός των «ερυθρόλευκων» δεν παρέλειψε να εκφράσει και μια πικρία από το παρελθόν. Όπως ανέφερε, ο Λουτσέσκου δεν του είχε επιτρέψει να σταθεί δίπλα στη μητέρα του όταν εκείνη βρισκόταν σε κώμα, ούτε να παραστεί στην κηδεία της.

«Χάρηκα που ο γιος σου ήρθε κοντά σου αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εγώ δεν μπόρεσα να δω τη μητέρα μου όταν ήταν σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω. Παρ’ όλα αυτά, σου εύχομαι να αναρρώσεις και να έχεις δίπλα σου τους ανθρώπους που αγαπάς», έγραψε χαρακτηριστικά.