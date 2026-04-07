Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, παραμένοντας σε τεχνητό κώμα και χωρίς επαφή με το περιβάλλον. Τις τελευταίες ημέρες στο πλευρό του βρίσκονται συγγενικά του πρόσωπα, χωρίς να έχει προκύψει κάποια ουσιαστική μεταβολή στην πορεία της υγείας του. Ανάμεσά τους και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ταξίδεψε εσπευσμένα στη Ρουμανία το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί από ιατρική ομάδα την Τρίτη 7 Απριλίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής της μεθόδου ECMO (εξωσωματική οξυγόνωση μεμβρανών). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μορφή υποστήριξης της ζωής, στην οποία καταφεύγουν οι γιατροί όταν ζωτικά όργανα, όπως οι πνεύμονες ή η καρδιά, αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Η διαδικασία βασίζεται στην εξωσωματική κυκλοφορία του αίματος: αυτό διοχετεύεται εκτός σώματος σε ειδικό μηχάνημα, όπου εμπλουτίζεται με οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο του άνθρακα, πριν επιστρέψει εκ νέου στον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα λειτουργεί προσωρινά ως «υποκατάστατο» των πνευμόνων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της καρδιάς.

Το ECMO δεν αντιμετωπίζει την αιτία της νόσου, αλλά προσφέρει πολύτιμο χρόνο, είτε για να ανακάμψει ο οργανισμός είτε για να εφαρμοστούν άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά. Παρά τη συνθετότητα και τους κινδύνους που το συνοδεύουν, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, με τα ποσοστά επιβίωσης να κυμαίνονται περίπου μεταξύ 40% και 60%, ιδίως όταν εφαρμόζεται έγκαιρα και σε νεότερους ασθενείς.