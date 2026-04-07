Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στις τάξεις της οποίας επικρατεί ενθουσιασμός, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του Χόρχε Ντε Φρούτος.

Η Ένωση είναι… στον έβδομο ουρανό μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των play off της Stoiximan Super League, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο +5 τόσο από τους «ερυθρόλευκους» όσο και από τον ΠΑΟΚ.

Ήταν η καλύτερη ψυχολογική ώθηση για τους «κιτρινόμαυρους» ενόψει του πρώτου προημιτελικού με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, παίκτες και οπαδοί της οποίας τον περιμένουν πώς και πώς. Είναι χαρακτηριστικές, άλλωστε, οι δηλώσεις του Ντε Φρούτος, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας στη φετινή La Liga με 6 γκολ.

«Είναι ένας πολύ ξεχωριστός αγώνας για όλους. Ανυπομονούμε πραγματικά για αυτό το πρώτο βήμα στην αναμέτρηση. Η ομάδα, ο σύλλογος και οι οπαδοί γνωρίζουν τη σημασία αυτού του ιστορικού αγώνα. Θα τα δώσουμε όλα στη Βαγιέκας για να πάμε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Αθήνα», είπε αρχικά ο 29χρονος άσος και συνέχισε.

«Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να έχει την μπάλα, να εκμεταλλεύεται τους χώρους. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά μας σημεία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Στέλνω ένα μήνυμα ενθουσιασμού στους οπαδούς. Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη, ξέρουμε ότι θα είναι εκεί να μας επευφημούν και τους ευχαριστούμε. Ας ελπίσουμε ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι σπουδαίο φέτος».