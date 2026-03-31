Οι Σικάγο Μπουλς αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Τζέιντεν Άιβι, λίγες μόλις ώρες αφότου ο παίκτης δημοσίευσε ένα μεγάλο βίντεο στα social media, όπου τοποθετήθηκε για ζητήματα θρησκείας και κοινωνικά θέματα, προχωρώντας παράλληλα σε ομοφοβικές αναφορές.

Ο 24χρονος γκαρντ αποτελεί πλέον παρελθόν για την ομάδα του Σικάγο, καθώς οι δηλώσεις που έκανε επανειλημμένα σε ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Μάλιστα, ο Άιβι είχε ανεβάσει τουλάχιστον τρία σχετικά βίντεο μετά την απόφαση των Μπουλς να τον θέσουν εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν λόγω τραυματισμού.

Το πρωί της Δευτέρας επανήλθε στο θέμα, στρέφοντας τα πυρά του και προς το NBA, κατηγορώντας τη λίγκα ότι προωθεί το Pride Month, το οποίο χαρακτήρισε ως γιορτή που – όπως υποστήριξε – «τιμά την αδικία». Το νούμερο 5 του του ντραφτ του 2022 είχε αποκτηθεί με ανταλλαγή από τους Πίστονς. Φέτος σημείωσε 8.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 εμφανίσεις με το Ντιτρόιτ, ενώ σε 4 ματς με το Σικάγο είχε 11.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.