Προχωρά με ταχύτητα η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ, με προϋπολογισμό έως 25 εκατ. ευρώ. Το έργο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναλάβει η ΚΑΕ Ολυμπιακός την υποδομή, με στόχο τη μετατροπή του Σταδίου σε σύγχρονη μπασκετική αρένα, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καιρών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκήρυξε τον διαγωνισμό «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών ΣΕΦ», με το προσχέδιο ήδη διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στο κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου, την αποκατάσταση της φθοράς και την προσαρμογή στις σύγχρονες κλιματικές απαιτήσεις.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ οι προσφορές θα υποβληθούν έως τις 4 Μαΐου 2026, με την αποσφράγιση να γίνεται στις 7 Μαΐου. Η διάρκεια του έργου προβλέπεται για ένα έτος, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για το φαληρικό γήπεδο.